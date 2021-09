Flygets återhämtning går vidare

Återhämtningen på Arlanda uppges fortsätta och under augusti räknades 946 000 resenärer in.

Arlanda ligger fortfarande klart under 2019 års nivåer över resenärer, just nu är det en minskning med 61 procent jämfört med augusti 2019. Antalet resenärer den gångna månaden var 946 000. Jämfört med augusti förra året var det dock en kraftig ökning med 126 procent.

– Vi kan glädjande konstatera att flygets återhämtning har fortsatt under sommaren i takt med att samhällen öppnar upp och en ökad vaccinationsgrad. Utvecklingen är också driven av en säsongsmässig ökning av semesterresandet och resor till släkt och vänner. När vi summerar sommarresandet är vi dock långt ifrån ett normalläge. Under augusti månad saknades fortsatt 6 av 10 resenärer vid våra flygplatser jämfört med före pandemin, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Av Arlandas trafik stod utrikesresandet för 776 000 och inrikes var det 170 000. Totalt i år är det 2,6 miljoner utrikesresenärer och 812 000 inrikes. Det är fortfarande under 2020 års siffror totalt sett, detta eftersom januari-februari 2020 var normala månader. Först i mars 2020 stängdes i princip trafiken ner.