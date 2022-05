Flygets återhämtning accelererar

Flygets återhämtning accepterade under april uppger Swedavia och Arlanda hade nästan 1,5 miljoner resenärer.

Arlanda ligger fortfarande under 2019 års nivåer, men sju av tio resenärer är tillbaka. Nästan 1,5 miljoner reste via Arlanda i april, jämfört med förra året är det en ökning med 527 procent. Utrikestrafiken stod för 1,2 miljoner och inrikes för cirka 270 000. Swedavias VD Jonas Abrahamsson lyfter upp problemet med att man inte hinner rekrytera personal i tillräcklig takt.

– På Arlanda pågår dessutom uppförandet av en helt ny säkerhetskontroll som ska tas i bruk om ett år, men som under byggnationen medför logistiska utmaningar. Vi jobbar hårt för att kunna hantera situationen så bra som möjligt, men tyvärr innebär situationen att det periodvis även framöver kommer att finnas risk för längre väntetider än vanligt bland annat i säkerhetskontrollen, säger Jonas Abrahamsson.