Flyget ökade med flera hundra procent

Flyget ökade under mars med flera hundra procent jämfört med före pandemin: - Lättade restriktioner, nya flygbolagsetableringar och ett kraftigt ökat reseutbud till följd av flygbolagens sommartrafikprogram gör att flygets återhämtning tar ny fart, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Swedavia räknade in 1,7 miljoner resenärer under mars månad, 1,16 av dessa var utrikes och nästan 600 000 var utrikes. Det är fortfarande cirka hälften av siffrorna för 2019 men en ökning med hela 418 procent jämfört med före pandemin. Arlanda hade 1 159 000 resenärer, en ökning med 428 procent jämfört med förra året men 45 procent under 2019 års siffra för mars.

– Det finns givetvis osäkerhetsfaktorer kopplat till omvärldsläget framför allt på lite längre sikt, men vi ser i nuläget inga tecken på en svagare efterfrågan och har fortsatt en positiv grundsyn när det gäller sommaren, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Mot bakgrund av den snabba återhämtningen och behovet inför sommarens resande så kommer Swedavia att ha stora rekryteringsbehov, likaså flygplatspersonal i övrigt.

– Bara för Swedavias del handlar det om ett hundratal pågående rekryteringar och det stora rekryteringsbehovet skapar på kort sikt utmaningar i bemanningen i hela branschen, säger Jonas Abrahamsson.