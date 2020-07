Många i vårdbehov under juni

Fler kommuninvånare var i behov av vård under juni än normalt enligt SOS Alarm.

SOS Alarm tog emot 490 112-samtal i kommunen om vårdbehov under juni, det är över snittet historiskt sett för månaden. Dock så var det en ökning generellt sett fr hela länet. I snitt brukar det vara 437 samtal om vårdärenden i juni sedan 2015. Mars är den månaden det kommer in mest samtal, juli brukar vara den lugnaste. I mars km det in drygt 600 samla vilket är den klart högsta nivån på två år. Bara tre kommuner i länet har högre antal samtal per 10 000 invånare än Sigtuna kommun.