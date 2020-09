Fler delar på bioflygbränslet

Swedavia kommer att dela på bioflygbränslet med externa partners som SOS Alarm och Systembolaget.

Sedan 2016 köper Swedavia in bioflygbränsle till Arlanda för att kompensera sina tjänsteresor. Nu kommer externa partners som SOS Alarm och Systembolaget att bjudas in till en samordnad upphandling. Den första leveransen på 210 ton levererades tidigare i veckan. Med är också 2030-sekretariatet. Leveransen motsvarar utsläppen i samband med 9000 flygresor.

– Nya innovativa samarbeten och engagemang krävs för att minska koldioxidutsläppen. Vi är därför mycket glada att våra samarbetspartners har deltagit i upphandlingen. Jag vill nu också passa på att bjuda in fler företag och organisationer att ta del av nästa års bioflygbränsleleverans, arbetet med upphandlingen kommer att påbörjas under hösten. Tillsammans bidrar vi till fler hållbara flygresor och flygets klimatsomställning, säger Jonas Abrahamsson, VD på Swedavia.

Efterfrågan på bioflygbränsle ska också ha ökat enligt Swedavia vilket bidrar till ökad utveckling inom svensk produktion av bioflygbränsle. Finska Neste har producerat nuvarande leverans som består av restavfall, som använd frityrolja och slaktavfall. Det kommer blandas med vanligt bränsle upp till 50 procent och kan tankas från och med 22:a september på Arlanda.