Firar trettio år mitt i pandemin

Hotell Kristina fyllde i år 30 år men firandet fick i praktiken ställas in på grund av coronapandemin: - För oss, som för alla andra, har 2020 gått till historien, som ett år där vi planerat in mängder av kul och spännande event som James Bond-premiär, Nyårsfest, kul After Work och härliga festmiddagar för att just fira våra 30 år som hotell. Sen fick vi tänka om och anpassa mycket. Och därefter ställa in. Nu blickar vi framåt istället och ser bara möjligheter och chanser att fira när läget förbättras, berättar VD Ewa Wikland.

I år skulle Hotell Kristina som ligger på Harberget fira 30 år, verksamheten startade 1990 i den gamla internatskolans anrika lokaler. i 50 år inhystes internatskolan innan det blev ett hotell. Men firandet i år fick ett abrupt slut, man hade planerat för fester och evenemang, men av det blev det inget. Nästa år ser man möjligheter och chans att fira enligt VD Ewa Wikland. Hotell Kristina har i likhet med de andra hotellen i staden drabbats hårt av pandemin:

– Det här har helt klart varit och är fortfarande en utmaning. Den får oss att tänka om och tänka nytt. Marknaden har ändrat inriktning och där måste vi hänga med i svängarna! Efterfrågan är nu stor på hotell som kan säkra distansering och en trygg vistelse. Privatgästen letar efter personliga hotell utan trängsel. Företag letar platser för konferens i exklusivitet och fester i avskildhet. Vi är glada över våra tre byggnader och tre matsalar, som ger unika möjligheter till just detta, berättar Ewa Wikland.