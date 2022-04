Finnair fortsätter satsa i vinter från Arlanda

Finnair fortsätter satsning på Arlanda och i vinterschemat har man direktflyg till Thailand och USA.

Finnair fortsätter flyga i vinter till USA från Arlanda. Tre direktflyg per vecka går till New York, Miami och Los Angeles.

– Vi är glada över att resandet börjat återhämta sig i snabb takt och med vårt vinternätverk kommer vi kunna erbjuda något för alla. Jag skulle även rekommendera att testa vår nya Premium Economy. Med en ökad komfort ger det resan det lilla extra, säger Robert Lönnblad, Skandinavienchef på Finnair.

På grund av restriktioner över ryska flygrummet tvingas Finnair justera lite i sitt program men man kommer ändå trafikera Mumbai, Hong Kong och Shanghai. Phuket och Bangkok trafikeras via Arlanda två gånger i veckan under vintern. Man ställer in flygningar till japanska Osaka, Nagoya, Tokyo och Sapporo under vintern. Totalt består det europeiska utbudet av 60 olika destinationer med dubbla dagliga avgångar till till och från de flesta huvudstäder.