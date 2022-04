Filip laddar för semifinaler i Funkisfestivalen

Filip Pettersson som vann Sigtuna kommuns funkisfestival kommer att representera Sigtuna i den nationella finalen: - Jag är inte nervös. Det ska bara bli superkul att vara med. Jag har en vinnarskalle och kommer köra all in, säger Filip i ett uttalande.

Semifinaler i den nationella Funkisfestivalen kommer att hållas 26-27 april. Eftersom många kommuner är med så behövs det två dagar av uppträdanden. Tolv finalister ska koras som gör upp om titeln på Nalen i Stockholm. Filip sjöng Eric Saades ”I will be popular” i Kulturum för ett par veckor sedan och vann under stort jubel. Filips vinnarknep är att hålla händerna bakom öronen för att få med sig Nalens publik.

Filip fyllde 20 i december och går ut på Arlandagymnasiets gymnasiesärskola på programmet hotell, restaurang och bageri. Han har ett stort intresse för musik och uppträtt i Ljusgården i skolan.

– Jag känner typ alla i skolan och det är många som sagt att jag är duktig. Det ska både bli skönt och tråkigt att sluta till sommaren. Jag gillar både matte, svenska, engelska, geografi och historia. Och så gillar jag att baka, laga mat och städa, berättar Filip.

Efter skoltid beger han sig till Draken i Sigtuna där kommunen har korttillsyn för ungdomar med funktionsnedsättning. Där brukar han vara med och baka, samt att man har ett uppskattat disco på fredagar eller att man spelar Fia med knuff. Han är en vinnarskalle och gillar inte att förlora ens i det.