Fem bolag intar Terminal 2

Terminal 2 som öppnar upp 26:e oktober kommer att trafikeras av fem flygbolag: - Att vi nu ökar kapaciteten på flygplatsen är en signal om att vår bransch är på väg tillbaka, säger Peder Grunditz, flygplatsdirektör på Stockholm Arlanda Airport.

Som märsta.nu tidigare rapporterat startar Swedavia igång Terminal 2 under slutet av oktober, 26/10 är fem flygbolag stationerade där; Air France/KLM, Czech Airlines, Transavia, Vueling och easyJet. Övrig trafik kommer att vara kvar på Terminal 5, det gäller även inrikestrafiken som normalt sett finns på Terminal 4.

– Flygplatsen jobbar hela tiden med att dimensionera verksamhet på bästa sätt för våra flygbolagskunder och resenärer. Vi kommer nu tillsammans med våra partners att fortsätta det intensiva arbetet för att ta terminalen i bruk och att öka vårt serviceutbud för att välkomna fler resenärer, säger Peder Grunditz.

I mars förra året stängde samtliga terminaler ner förutom femman för att samla all trafik under pandemin till en enda terminal. Under sommaren har trafiken återigen ökat samtidigt som flygbolag lanserat nya linjer och etableringar som Ryanair, Finnair och easyJet.

– Det finns förstås fortfarande en osäkerhet om marknadsutveckling, men inför flygbolagens vinterprogram och i takt med att fler länder lättar på reserestriktioner ser vi att vi kommer att behöva mer kapacitet på flygplatsen. Vi har också flera stora flygbolagssatsningar på Arlanda under hösten, säger Peder Grunditz.