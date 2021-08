I juni var det färre bränder än vanligt i kommunen.

Det har varnats för torka och eldningsförbud utfärdades under delar av juni, det ledde även till färre bränder under den delen av sommaren. Julis siffror från SOS Alarm kommer att summeras de närmaste dagarna men juni visar på 21 bränder vilket är under det historiska snittet. Juni är normalt en månad som det kommer in fler samtal om bränder än under resten av året. I snitt är det 34 samtal under en hel månad sedan 2015, maj är den intensivaste och februari den lugnaste. I juli 2017 kom det in hela 49 samtal om bränder vilket är den högsta siffran de senaste två åren.