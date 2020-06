Färre akuta polisärenden i maj

Maj var en lugnare månad för SOS Alarmsom tog emot 338 112-samtal med akut polisbehov.

Det har rapporterats om am coronakrisen har gjort det lugnare med brottsligheten. Nu visar siffror från SOS Alarm att det var lugnare i maj när de gäller akuta polisära larm. SOS Alarm larmades 338 gånger i maj om akuta polisärenden, det är historiskt lågt för maj. Snittet för maj är cirka 100 fler samtal än vad som nu registrerades. Per 10 000 invånare låg Sigtuna på 69 stycken. I nio andra kommuner var det fler samtal per 10 000 invånare än i Sigtuna, grannkommunen Väsby hade 75 stycken/10 000 invånare. Flest hade Upplands-Bro med 107. Som akuta polisärenden gäller alla samtal om pågående brott eller något annat skäl som kopplas direkt till polis.