Få trafikolyckor utanför skolor i kommunen

Vägarna i anslutning till skolor i kommunen är relativt säkra med få olyckor.

Försäkringsbolaget if har sammanställt antalet olyckor runt om i länet i anslutning till skolor. Totalt rör det sig om drygt 1440 olyckor inom femhundra meter från en skola. I samband med skolstart är olyckorna som mest och Polisen genomförde i anslutning till det en trafiksäkerhetsvecka med kontroller.

Statistiken är från åren 2013-2017 och gäller en bil som krockar med cyklist eller fotgängare. I Sigtuna kommun har fem olyckor inträffat under perioden. Tre av dessa rör barn under 17 år och två är alltså vuxna. Olyckorna med barn skedde vid Sätunaskolan och utanför Steningehöjdens skola.

– Att kartlägga vägar och hjälpa barnen att hitta en säker väg kan ge bra kunskap som minskar både oro och den faktiska faran vi själva bidrar till med fler bilar runt skolan när vi skjutsar våra barn, säger Irene Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.

Skjutsning av barnen är inte alltid den bästa lösningen utan medför istället ökad trafik runt skolor:

– Det säkra sättet innebär inte nödvändigtvis att föräldrar skjutsar. Stor oro finns bland både föräldrar och skolpersonal speciellt så här i början av en termin. Det är av största vikt att våra barn på ett säkert sätt kan ta sig till skolan, samtidigt som man för deras bästa bör stimulera fysisk aktivitet som cykling och gång, säger Irene Isaksson-Hellman.