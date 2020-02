Evakuerade svenskar landade på Arlanda

Svenskar som evakuerats från Kina landade på Arlanda under söndagskvällen.

Ett tiotal svenskar som evakuerats från Hubeiprovinsen i Kina landade på söndagskvällen på Arlanda rapporterar SVT Nyheter. Svenskarna flögs in via Frankrike där de undersöktes på en militärbas. Ingen av svenskarna var smittad av Coronoaviruset men ska nu sitta i frivillig karantän i sina hem och ha minimal kontakt med omvärlden i två veckor.

– Man håller sig hemma och minimerar därmed sociala kontakter. Det är helt möjligt att gå ut och gå, men kanske inte att man åker buss eller går till affären under den här perioden, sa statsepidemiologen Anders Tegnell enligt SVT Nyheter.

36 personer ska ha visat symtom för smittan, det är dock inte bekräftat huruvida någon av dessa verkligen var smittad. Men det kommer inte att föranleda några åtgärder från svensk sida gällande de tiotalet svenskar.