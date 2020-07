Endast tre fall vecka 30

Bara tre fall av personer med konstaterad covid-19 rapporterades i kommunen vecka 30.

Vecka 30 konstaterades den lägsta nivån på covid-19 under hela coronapandemin. Bara tre fall rapporterades in till Folkhälsomyndigheten. Totalt under hela pandemin har nu 418 personer konstaterats smittade. Antalet sjukdomsfall totalt under pandemin är 85 per 10 000 invånare, en klart lägre siffra än grannkommunen Väsby som har 103/10 000 invånare. Upplands-Bro ligger på ungefär lika många fall per 10 000 invånare som Sigtuna kommun.

När det gäller hela Region Stockholm kom det in 348 nya fall vecka 30, en person vårdas på intensiven och tre personer har avlidit. Avlidna totalt är nu 2379 personer. Hur många som avlidit i kommunen redovisas inte sedan i mitten av juni på grund av patientsekretess då det är färre än 10 per vecka.