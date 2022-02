Elbilsladdning kostade kommunen över 260 000 kronor

Sigtuna kommun har beslutat att avgiftsbelägga laddning för elbilar men under flera år har det varit gratis.

märsta.nu kunde nyligen avslöja att elbilsladdning på kommunala laddplatser ska avgiftsbeläggas. Syftet var tidigare att bidra till omställning bland kommuninvånare från fossila fordon till förnybara. Men i takt med att antalet elbilar ökat har även fler börjat använda laddstolparna för att ladda gratis. Eller notan har ju indirekt hamnat på skattebetalarna eftersom kommunen tog kostnaden.

Kommunen har haft laddplatser i Märsta, Rosersberg och Sigtuna. Den totala kostnaden under två års tid uppgår till drygt 65 800 kronor. Största kostnaden stod Sigtuna för där det varit fyra uttag och under 2021 har den kostnaden uppgått till 113 000 för samtliga uttag. Totalt under två års tid har kommunens elräkning för samtliga tolv laddplatser uppgått till 262 000 kronor. Ulf Sävström, utredare på teknik och servicekontoret, uppger att en ny betallösning ska vara på plats under våren.