Ekonomiskt utsatta barn och unga får vinterpeng igen

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i år igen klubbat igenom en så kallad vinterpeng för barn och unga som lever i ekonomiskt utsatta hushåll.

I veckan klubbade Sigtuna kommun återigen en så kallad Vinterpeng som innebär att familjer kan få 500 kr extra per barn under vinterlovet för att man ska kunna hitta någon aktivitet under lovet med sina barn, det är familjer med försörjningsstöd som kan söka pengarna och enligt Olive Carlsson, enhetschef vid Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, så nyttjas pengarna av familjerna.

– Vintersatsningen syftar till att stärka barns rättigheter och att utjämna skillnader mellan dessa barn och andra barn under en tid på året som kan upplevas som tung av barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, berättar Olive Carlsson.