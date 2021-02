Efterlängtad seger för Wings

Wings tog en efterlängtad seger i Hockeyettan på söndagen genom att besegra Hammarby med 5-2.

Wings satte in en extra växel mot Hammarby i Pinbackshallen efter Hammarbys kvittering tidigt i tredje. Sista tio minuterna är det botten ur och Wings gör fyra obesvarade mål, vara tre på tre minuter. Med fem minuter kvar visar resultattavlan 5-1 och saken är biff, Hammarby får dock in ett mål i slutsekunderna.

– Hammarby lobbade in tröstmålet. Kul med en riktig laginsats och kul även med Edvin Olofsson som gör en stabil insats i målet, säger lagledare Peter Matsson.

Därmed kan Wings lämna jumboplatsen men riskerar fortfarande nedflyttning då man är nästjumbo i serien. Sollentuna, Wings och Hammarby ser ut att göra upp om vilka lag som får lämna serien. Närmast väntar match mot Strömsbro på bortaplan på onsdag.

Målen

Andersson P, Andersson J, Dahlgren, Hedemyr, Ödman-Hadzinikolic