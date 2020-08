Dylan vill hjälpa unga bort från gatan med musiken

Dylan Kadir från Märsta har under lång tid filmat och redigerat videos till några av landets största hip-hopartister. Nu satsar han på egen musik.

23-årige Dylan Kadir från Märsta satsar på egen musik efter att ha filmat och redigerat åt andra artister. I år har han släppt två musikvideos på Youtube som har tusentals tittare. Fokus är på hur gatuvåldet kan vara förödande för unga.

– Dessa videos har fått oerhört stor uppmärksamhet och publicitet, något jag inte riktigt räknade med men hade hoppats på. Det är viktigt för mig att berätta om den verklighet jag beskådat och haft runt om mig i min uppväxt, berättar Dylan för märsta.nu

En tredje video spelades in under sommaren, han samlade ett team av musikvänner och nära och kära för att spela in runt om i Märsta. Totalt har nästan 60 000 sett den.

– Manuset är skrivet tillsammans med mina två kompanjoner som anslutit till del tre, vi är alla uppväxta i tre olika områden i Stockholm, men de känner precis som jag, att nu räcker det med våldet, fortsätter Dylan Kadir.

Responsen efter den tredje filmen blev stark. Många har hört av sig till Dylan.

– Jag har fått flertalet meddelanden där folk skriver att dem blivit extremt berörda, vissa delar med sig av personliga händelser som påminner om filmen, vissa om hur inspirerade de blir av att ändra sitt egna destruktiva liv.

I samband med filmen vill han lansera workshops för unga för att hålla unga borta från kriminalitet och motivera dem. Han säger att många yngre ungdomar i 17-18-årsåldern inspireras av filmerna och det arbete han gör.

– Många har hört av sig och tackat mig för att jag visat en bild av hur det kan sluta om man hamnar i den mörka världen bland kriminella och droger samt vapen.