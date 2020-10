Dubblering av coronafallen i kommunen

Coronafallen i kommunen mer än fördubblades den gångna veckan och 20 personer är konstaterat smittade.

På två veckor har hela 29 personer smittats av covid-19, 20 av dessa smittades under vecka 41. Trenden är tydlig i både kommunen och länet med ökning för tredje veckan i rad. Vecka 41 var i samma nivå som under sommaren då 21 var konstaterat smittade vecka 27. Hittills under pandemin har 474 personer smittats av det nya coronaciruset i kommunen.

Sett till 100 000 invånare är det 59 nya fall de senaste två veckorna. Sett till befolkningen har Sigtuna drabbats på en genomsnittlig nivå i jämförelse med andra kommuner, totalt är det 970 fall per 100 000 invånare.

På regionnivå är det 1500 fall vecka 41, tre personer vårdas på intensiven och en är konstaterad avliden till följda av covid-19.