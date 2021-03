Drömvärld eller fakta?

I sin insändare skriver Niklas Andersson (V) att man absolut ska hålla sig till fakta och fyller på med ”sin” fakta. Vi som känner Niklas som en noggrann och seriös politiker, konstaterar dessvärre att han borde ha läst på lite bättre den här gången.

Alltsedan biblioteket i Valsta öppnade i december 2014, och fram till stängningen i februari 2017, befann sig verksamheten i mer eller mindre totalt kaos. Den dåvarande (S)-ledda kommunledningens höga svansföring med orealistiska mål där brist på pengar och personal snart ledde till avveckling av medborgarkontor, läxläsning och kulturaktiviteter lämnade ett nedstängt bibliotek till oss att ta över hösten 2017. Det är det som är den egentliga orsaken till den kavalkad av misslyckanden som omger biblioteket i Valsta.

Upprepade problem med otrygghet och stök i Valsta centrum skapade snabbt en arbetsmiljö som ledde till sjukskrivningar och i förlängning att personal slutade. Avhopp från de aktörer från olika förvaltningar som (S) sytt ihop för att bidra med bemanning och verksamhet ledde i början av 2016 till att kultur- och fritidsförvaltningen stod helt ensamma med Mimers källa. Budget för en halvtidstjänst som biblioteksassistent var allt som fanns kvar.

(S) misslyckades totalt med att få biblioteket att fungera. Oförmåga att hantera den fysiska arbetsmiljön med ett antal skyddsstopp som konsekvens, oförmåga att hantera personal med återkommande motsättningar, oförmåga att skapa en stabil finansiering. Maken till dåligt politiskt ledarskap är svår att finna.

Tillbaka till Niklas och faktagranskningen. Under 2019 lånades i snitt 60 böcker i veckan ut. Under 2020 sjönk antalet till bottennivån tre till sex böcker i veckan. Detta under den pågående pandemin då utlånen i Märsta centrum och Sigtuna stad i stället ökade. Samma mönster såg vi i hela länet och när vi tvingades stänga biblioteken innan jul skapade det upprörda reaktioner från invånarna, dock inte i Valsta.

Niklas hyllar (S) för att de lyckades med höga utlån, medborgarkontor och kulturaktiviteter i Valsta. Samma parti lyckades dock också snabbt avveckla hela bygget. Det är alltså inte den nuvarande kommunledningen som svikit demokratiuppdraget, det var den tidigare socialdemokratiska.

(V) ingick inte i den (S)-ledda kommunledningen, så vi ska inte klandra Niklas för det som hänt, däremot är det sorgligt att verklighetsbeskrivningen i insändaren bygger på en drömvärld och inte på fakta.

Vi har skapat en stabil finansiering för hela biblioteksverksamheten och genom att utnyttja resurserna på ett rationellt sätt, har vi för avsikt att bygga upp och fortsätta genomföra demokratiuppdraget i Valsta. Det gör vi genom att tänka nytt och satsa på en bred verksamhet med kultur, litteratur och medborgarservice, inte genom att slentrianmässigt pumpa in pengar i en icke-fungerande verksamhet och hoppas att allt blir bra av sig själv.

Avslutningsvis konstaterar vi att Niklas och (V) lägger lika stora resurser som kommunledningen i sin biblioteksbudget. Hur det ska finansiera ett fullskaligt bibliotek i Valsta är oklart och definitivt inte grundat på fakta.