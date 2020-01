Driver filippinsk onlinebutik i Arlandastad

Peter och hans fru Mary driver landets största onlinebutik för filipinska varor i Arlandastad.

På Söderbyvägen i Arlandastad driver Peter och May Palma Sarisaristore som är landets största onlinebutik för filippinska livsmedel. Varor packas och skickas runt om i hela landet men man kan också komma förbi och hämta upp sit paket. Peter är i grunden IT-utvecklare och har tagit fram datasystemet för hanteringen av logistiken för varorna. May packar varorna och ser till att de kommer iväg till kunder.

Unikt för butiken är att de även donerar med 1-2 veckor till utgånget datum till välgörenhet. De arbetar också miljömedvetet så att de kan återanvända kartonger som de köper in varor med. På så sätt får kunderna ofta leveranser där det står ”Product of the Philippines” på.

Butiken tog paret över 2011 när en familj från Örebro bestämde sig för att lägga ner den. Peter har även en bakgrund inom IT-branschen och är ansvarig för ABS Wheels e-handelsplattform. Han har över 20 år som programmerare bakom sig.