DO hotar stämma hotell som nekade romska kvinnor

Diskrimineringsombudsmannen väcker talan mot ett hotell i kommunen som avvisade två kvinnor med romsk bakgrund.

Två romska kvinnor hade bokat rum på ett hotell i kommunen, men de avvisades av receptionisten som uppgav att man haft problem med andra personer med samma etniska tillhörighet skriver Diskrimineringsombudsmannen i ett pressmeddelande.

Kvinnorna hade betalat för hotellet via en bokningssakt men avvisades när de kom för att checka in. Kvinnorna förklarade att de aldrig varit på hotellet tidigare, trots det krävde receptionisten att kvinnorna skulle lämna.

– Det är diskriminering att bli avvisad för något som någon annan har gjort bara på grund av ens etniska tillhörighet. Att romer på just det här sättet inte får del av tjänster är tyvärr vanligt förekommande i samhället, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet.

Hotellbolaget som nekar till diskriminering riskerar nu att stämmas man vidhåller att man inte diskriminerat. Frågan kan avgöras i domstol enligt DO som i så fall avser lämna in en stämningsansökan.