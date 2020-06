DJ-projekt för ungdomar

Ett sommarlovsprojekt ska få ungdomar som är eller har intresse för DJ:ande att engagera sig i olika musikstilar.

Ett nytt projekt mellan Ung i Sigtuna och Sigtuna Kulturskola ska få ungdomar att både testa och fördjupa sig inom olika musikstilar som hiphop, house och dancehall inom streetkulturen. Det kan vara att man är aktiv DJ men inte med i kulturskolan, ett syfte är att riva murarna mellan de mer ovana och ände intresserade inom dessa grupper i kommunen.

– Här har vi intresserat oss för vad som kan appellera dessa ungdomar och som de kan känna igen sig i säger Simon Herlitz, till förordnad chef Ung i Sigtuna.

Kulturskolechefen Beata Alving tror att man kan nå de som inte självklart söker sig till fritidsgård eller kulturskola genom att skapa sammanhang i en öppen atmosfär.

– Vi vill överbrygga hinder och väcka ungdomars intresse för dans, musik, kultur, säger hon.

Förhoppningsvis kan de unga utveckla unga kulturprojekt under sommaren med Summerdance & DJ Sessions. Projektet vänder sig till unga mellan 13-19 år och pågår under fyra kvällar utöver starten som var under tisdagen. Kvarvarande sessions är 18/6, 23/6 och 25/6 på Biokällan. Andra delen är 4-6 augusti med möjlighet till uppspel.