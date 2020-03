Destination Sigtuna får ett aktieägartillskott av kommunen

Under dagen har Destination Sigtuna haft ett möte med kommunen och resultatet av det är att kommunen går in med en halv miljon till det delvis kommunägda turismbolaget.

Det råder kris inom turismnäringen, så pass mycket att det under dagen hållits ett möte med aktörer och kommunen. Resultatet av det är att Destination Sigtuna får ett aktieägartillskott på 500 000 kronor av kommunen som äger 46 procent av aktierna. Ingen av de andra aktieägarna kommer dock gå in med ett aktieägartillskott.

– Det är inte en kommuns uppgift att ekonomiskt gå in och direkt stötta enskilda företag, det får bli statens uppgift. Det vi däremot kan göra är att stötta vårt destinationsbolag, Destination Sigtuna AB, som får en särskild uppgift att se till att branschens kunder snabbt återvänder när den värsta oron lagt sig. Därför har kommunledningen idag fattat beslutet att tillföra Destination Sigtuna 500 000 kronor i ett aktieägartillskott som ska användas till att ytterligare förstärka marknadsföringen av Sigtuna kommun som besöksmål, säger Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

Kommunledningen motiverar sitt beslut med att besöksnäringen är viktig för kommunen och om invånarna blir arbetslösa så får kommunen inte några skatteintäkter vilket i sin tur renderar i att förmågan att driva förskolor, skolor och äldreboenden hotas.