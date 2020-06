Därför stänger badet: Går inte att jämföra med strandbaden

I tisdags kom besked om att Midgårdsbadet håller stängt. Att strandbad kan hålla öppet men Midgårdsbadet stängs är det många som frågar: - Strandbaden ligger på parkmark där vem som helst har tillträde när som helst, säger Kultur- och fritidsnämndens ordförande Lars Björling (SfS).

Beslutet att stänga Midgårdsbadets utedel grundar sig bland annat på beslutet att hålla parker stängda:

– Strandbaden ligger på parkmark där vem som helst har tillträde när som helst. Där är det var och ens ansvar att förhålla sig till myndigheternas direktiv och rekommendationer. Liksom parker inte stängs är strandbaden öppna. Strandbaden har normalt inte personal på plats annat än när skötsel ska utföras, precis som i en park. I år kommer det dock att finnas några sommarjobbande badvärdar som cirkulerar med information, med tanke på att många tillbringar semestern på hemmaplan, säger Lars Björling (SfS), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Kan inte leva upp till kraven

Eftersom Midgårdsbadet är en kommunal inhängnad anläggning med inträdesavgift för att komma in, det menar Björling ställer stora krav på kommunen att upprätthålla myndigheters direktiv och rekommendationer.

– Vår bedömning är att vi inte helt kan leva upp till de kraven och därför väljer vi att inte öppna.

Går inte att jämföra med andra bad

Andra utebad i länet håller öppet, som i Vallentuna, vilket Björling är medveten om. Men det går inte att jämföra med Midgårdsbadet enligt Björling:

– Midgårdsbadet har mer karaktär av ett äventyrsbad med sina tre bassänger, hopptorn, rutschkana och höjdskillnad på området. Vi bedömer att det är svårare att hålla uppsikt på Midgårdsbadet jämfört med en rektangulär bassäng med en plan gräsyta runtomkring. Entrén till Midgårdsbadets utedel kan också mycket lätt förorsaka trängsel, liksom kön till cafédisken.

Tappar miljoner

Stängningen innebär en ekonomisk smäll för kommunen då Midgårdsbadet under Coronapandemin sällan haft mer än 50 besökare, utedelen behöver ca 500 besökare per dag för att täcka sina kostnader, ett tak på 1000 per dag skulle mildra det nu prognostiserade underskottet för nämnden på ca nio miljoner.

– Det finns alltså inte ekonomiska incitament för att hålla stängt, snarare tvärtom, utan beslutet vilar helt på säkerhetsmässiga grunder, säger Björling

Oppositionen ville hålla öppet

Oppositionen bestående av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet. Deras argument var att man kunde öppna för 500-1000 personer i och med de förslag förvaltningen tog fram om att minska:

– Genom att följa de tydliga ordningsregler som Kultur- och fritidsförvaltningen sagt sig kunna kontrollera vore det positivt att kunna erbjuda kommuninvånarna detta badalternativ när de vanliga naturbaden den senaste veckan varit mycket välbesökta. Social distansering är lättare att efterleva på ett bevakat utomhusbad än vad det är vid kommunens naturbad, står det i reservationen.