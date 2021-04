Cykelstölderna ökade under pandemin

Cykelstölderna i kommunen ökade under pandemiåret: - Förvara cykeln på en säker plats, ha den gärna inlåst över natten om det finns möjlighet. Tänk även på att Id-märka cykeln så att den går att identifiera och anteckna ramnumret, säger Josefin Hamilton, ansvarig för skadeförebyggande verksamhet på If.

Källa: Försäkringsbolaget If

Under 2020 anmäldes 165 cykelstölder i kommunen enligt Försäkringsbolaget If, det är en ökning med 33 cyklar under pandemiåret. 19 av cyklarna var elcyklar och det senaste året har cykelstölderna med 62 procent.

Stockholms län är enligt If hårt drabbat av cykelstölder. Anmälningar ökar i april och håller i sig till september-oktober.

– Det är en tråkig upplevelse att komma ut och upptäcka att cykeln är stulen. Att låsa cykeln är ett sätt att undvika stöld. Använd ett ordentligt lås, inte bara det som sitter monterat på cykeln, säger Josefin Hamilton, ansvarig för skadeförebyggande verksamhet på If.

I Väsby ökade också cykelstölderna men antalet stölder är där högre per 10 000 invånare än i Sigtuna, 41 respektive 33. I Bro anmäldes 75 stölder, i Sollentuna 564.