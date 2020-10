Covid-19 ökar i både kommunen och länet

För första gången på två och en halv månad har nu coronafallen i kommunen nått sju för en enskild vecka.

Förra veckan, 39, noterades sju fall av covid-19 i kommunen. Det är den högsta siffran på elva veckor. Senaste gången det var sju fall var vecka 28, över sju har det inte varit sedan vecka 27. Som märsta.nu rapporterade tidigare i veckan så ökar smittan i hela regionen. För regionen var det 923 nya fal av covid-19 vecka 39, en kraftig ökning jämfört med vecka 38 med nästan 400 fall, nivåerna är nu i höjd med vecka 27 då drygt 1100 var smittade. Två personer vårdades på intensiven och två har konstaterats avlidna.

24 personer vistas just nu på sjukhus för covid-19, under bara de senaste fyra dagarna har 452 nya fall rapporterats in. Enligt Region Stockholm är det nu ett trendbrott med ökad smitta och det kan vara början på en större uppgång eller att antalet fall lägger sig på en högre nivå.

Sedan starten av pandemin har 25 046 fall konstaterats, 2403 personer har avlidit. Under vecka 39 genomfördes drygt 3600 antikroppstester och 14,3 procent av dessa var positiva.