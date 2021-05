Covid-19-fallen fortsätter ner

Antalet konstaterade fall av covid-19 fortsätter sjunka i kommunen.

Sedan toppen vecka 12-13 i kommunen med 240-250 fall per vecka har antalet konstaterat smittade med covid-19 minskat. För vecka 18 var antalet fall nere på 109 enligt FHM. Det är tredje veckan i följd som fallen minskar. Totalt under pandemin har 4333 kommuninvånare konstaterats smittade med covid-19, vilket motsvarar cirka 8 procent av kommuninvånarna. Per 10 000 invånare är det 875 fall. I hela Region Stockholm var det 7635 fall för vecka 18. Närliggande Region Uppsala ligger på 1200 fall.