Covid-19 bland barn ökar kraftigt

Smittspridning av covid-19 bland barn uppges öka kraftigt, främst är det hos gymnasieelever rapporterar SVT Stockholm.

De senaste fem veckorna har covid-19 ökat bland barn och främst gymnasieelever enligt SVT Stockholm. Andelen äldre barn med covid-19 har tredubblats på bara en månad. Under vecka 5 konstaterades 146 fall per 100 000 invånare i åldern 18-19 år, vecka 10, alltså veckan efter sportlovet var det 612 fall per 100 000 invånare i samma åldersgrupp, en ökning med 320 procent uppger SVT.

Även bland yngre barn syns en ökning, för 5-9 åringar var det 47 fall/100 000 invånare för vecka fem och vecka 10 var det 162.

– Vi hade inte masstestning i våras. Därför vet vi inte hur det såg ut bland barn som hade lindrig sjukdom och kan därför inte jämföra med hur det ser ut nu, uppger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm, för SVT Stockholm.

För åldersgruppen 10-14 år är ökningen 219 procent, för 15-17 åringar 182 procent. Mellan mitten juli 2020 fram till 14/3 2021 har omkring 16 000 barn mellan 0-19 år smittads med covid-19.