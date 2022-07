Coronasmittan tar fart även i kommunen

Förra veckan, vecka 26, var det 21 nya fall av covid-19 i kommunen och de den senaste månaden har nästan 60 fall rapporterats in till FHM.

Covid-19 uppges öka igen i hela landet och även i Stockholms län. För Sigtuna kommun har det sedan vecka 23 rapporterats in nästan 60 fall, 21 av dessa gäller förra veckan, alltså vecka 26. Under våren och tidigt i somras har det legat på låga nivåer, under tio varje vecka. Samtidigt har dock provtagning minskat till att bara gälla personer inom vård eller omsorg.

– Eftersom vi har en hög vaccinationstäckning i Sverige bedömer vi att samhället kommer att stå emot den ökade smittspridningen bra, men det är viktigt att fler vaccinerar sig och följer rekommendationerna för påfyllnadsdoser. Den nya undergruppen av viruset kan föras vidare trots vaccinering och genomgången infektion, men vi vet att vaccinering liksom tidigare infektion skyddar mycket bra mot allvarlig sjukdom och död, säger Karin Tegmark Wisell, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.