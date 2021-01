Coronakommission kan tillsätts

Den samlade oppositionen bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har fått igenom ett initiativärende i kommunstyrelsen om att tillsätta en Coronakommission.

En Coronakommission ska tillsättas efter initiativärende från oppositionen i Kommunsstyrelsen. Coronakommission ska utreda varför äldreomsorgen drabbats hårt av pandemin med dödsfall som följd samt vilka åtgärder man kan vidta och implementera för att stå bättre rustade i framtiden.

– Med den information vi har elva månader in i pandemin och kommer att få framöver skulle kommunen med bättre rustade verksamheter kunna minimera sjukligheten och dödsfallen i framtiden. Därför anser vi att det är helt nödvändigt med en utredning. Vi uppskattar att vårt förslag mottogs positivt av den styrande majoriteten säger Marie Axelsson (S), Niklas Andersson (V) och Karolina Windefalk (MP) i ett gemensamt uttalande.

Oppositionen skriver i ett pressmeddelande att Sigtuna kommun haft höga dödstal i jämförelse med andra kommuner i länet, Sigtuna ligger på femte plats när det gäller avlidna ur befolkningen 70+ med hemtjänst som insats och att 38 procent av de avlidna var inom särskilda boenden.

Kommunledningen hade inga problem med att bifalla initiativärendet:

– ”Vi välkomnar initiativet från oppositionen, men de slår delvis in redan öppna dörrar. Sigtuna har som många andra kommuner drabbats hårt av pandemin, inte minst inom äldreomsorgen. Kommunledningen har redan under hösten diskuterat att en utredning om hur kommunen hanterat pandemin ska göras. Frågan var uppe redan innan jul och hanteras bland annat av revisionen just nu, skriver Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, i en kommentar.

Dock har det inte fattats beslut om när man ska genomföra en analys eftersom kommunen är mitt inne i pandemin.

– Vi är fortfarande mitt inne i pandemin och mycket av kommunens resurser går åt till att bekämpa den. Att ta resurser från detta för att utvärdera något som fortfarande pågår, känns inte optimalt. Sammanfattningsvis – ja, vi ska genomföra en utredning om hur Sigtuna hanterat pandemin, men vi måste först analysera när tidpunkten är mest lämplig, fortsätter Holst (M).