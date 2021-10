Coronafallen ökade förra veckan

Sigtuna kommun noterade 28 nya coronafall för vecka 39 vilket är 6 per 100 000 invånare, en relativ hög siffra.

I jämförelse med resten av riket har Sigtuna relativt många covid-1-fall per 100 000 invånare. Totalt 6/100 000. Vaxholm var den kommunen i länet med flest fall per 100 000 invånare med 18. I Sigtuna kommun var det 28 nya fall och under pandemin har nu 4909 kommuninvånare testats positivt med viruset, vilket motsvarar 9,9 procent av befolkningen. 113 kommuninvånare har avlidit med covid-19 som märsta.nu rapporterade tidigare i veckan.

I Region Stockholm var det 1322 fall för vecka 39, tre vårdas på intensiven och fyra har rapporterats avlidna med covid-19. Totalt har 4420 stockholmare avlidit med covid-19.