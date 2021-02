Clara till topplag i SHE

Skånelas Clara Pettersson Bergsten är klar för SHE-tvåan Skuru: - Vi är både stolta och glada för Claras skull och önskar henne stort lycka till och tackar för dina insatser i den röda tröjan, skriver Skånela på sin hemsida.

Clara Pettersson Bergsten är har spelat två säsonger i Skånela och har under tiden hunnit göra debut i U18-landslaget och med sin snabbhet och säkra avslut har hon blivit en av Allsvenskans bästa högerkanter. Skuru som är tvåa i SHE väljer nu att plocka in henne till kommande säsong uppger Skånela på sin hemsida. Skuru är tvåa i SHE och bara målskillnad från att leda serien. Clara är 18 år gammal och bor i Sollentuna.