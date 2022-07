Carlsson och Gramenius till VM

30 juli – 7 augusti avgörs VM i Finland och två spelare från Arlanda Jets är uttagna; Emma Carlsson och Jenny Gramenius. Emma är FB och Jenny DB. Deltagande nationer är Australien, Finland, Kanada, Mexiko, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA.

Our ladies in World cup in few weeks! Grattis & Lycka till @emmaa_carlsson & @jennygramenius #orangeisfamily🧡🖤🧡🏈🇸🇪 #womencanplay #HejaSverige #swe3 #sigtuna #arlanda #märsta https://t.co/1O5kCqYI78

