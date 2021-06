Byggklart för drygt 50 lägenheter i Sigtuna

Norska Veidekke bygger 53 bostadsrätter åt Obos som ska stå klart till första kvartalet 2023.

Om drygt två månader ska ett första spadtag tas för de 53 lägenhetera som Veidekke bygger åt Obos centralt i Sigtuna stadsängar där det under en tid sprängts. Av de 53 lägenheterna är åtta sålda och sju bokade. Man tror att det finns bra förutsättningar att sälja slut på hela projektet.

– Vi vet av erfarenhet att många väljer att avvakta tills man ser med egna ögon att det börjar hända lite på byggplatsen. När vi nu drar igång efter semestern blir det i ett område som redan är i full utveckling med service och omsorg, och när kunderna flyttar in står allting klart. Det är alltså ingen byggarbetsplats man flyttar in i, utan ett uppvuxet, naturnära område med all tänkbar service och god kommunikation in till Stockholm, säger Tommy Waldnert, fastighetsutvecklare på Obos.