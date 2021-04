BRA: Vi får inte plats på Arlanda

Flygbolaget BRA som har omfattande verksamhet på Bromma riskerar att inte få plats på Arlanda.

BRA har undersökt möjligheterna att flytta sin verksamhet till Arlanda under förra året. Men när man frågat Swedavia om start och landningstider i samband med fördelningen av dessa på Arlanda fick man svar att det endast finns utrymme i närtid för ett fåtal plan. BRA som har tolv flyglinjer från Bromma med start 12:e maj i år och har lagt in en offensiv i tillväxten skulle alltså inte få plats på Arlanda om Bromma stängs.

BRA uppger vidare att de har som mål att vara det första fossilfria flygbolaget i världen och att man även ska flyga kommersiellt med elflyg inom fem år i Sverige. Bromma skulle även vara en full elektrifierad flygplats 2035 vilket passade in på BRA:s vision.

– Att fatta beslut om att stänga ned en betydande del av infrastrukturen i Sverige mitt under en pandemi kan vara förödande för tillgängligheten i Sverige och för det fortsatta hållbarhetsarbetet för flyget, säger BRA:s ägare Per G Braathen.