Bostadsbränder ökar i kring jul

Bränder i bostäderna ökar under december enligt SOS Alarm: - Under julen vill vi gärna ha besök av tomten men helst inte av brandkåren, säger Helena Spets, platschef på SOS Alarm.

Även om ljusen innebär en ökad risk för bränder så är det många som missar att även spisen är en orsak till många bränder i bostäderna kring jul. Det visar statistik som SOS Alarm och Försäkringsbolaget If sammanställt. I Stockholms län kommer det in mer samtal om bränder i julhelgerna än vid någon annan period under året. Det kan vara så många som 290 samtal under december och januari, vilket motsvarar 32 samtal i veckan.

– Under julen vill vi gärna ha besök av tomten men helst inte av brandkåren. December och januari är de månader när det sker flest bostadsbränder i Sverige till följd av firanden, matlagning och fyrverkerier. Genom kunskap, förberedelse och vaksamhet kan man minska risken för bränder i sitt hem, säger Helena Spets, platschef på SOS Alarm.

En undersökning som If låtit göra visar att de flesta tror att ljusen är orsaken till bränderna och bara, bara drygt var tionde tror att det är spisen. Men i själva verket är det spisen som är största risken.

– Många av våra traditionella rätter, som julskinkan, tillagas under en lång tid – ibland till och med över natten utan uppsikt. När många kök går på högvarv i julstöket kan spisfläkten vara en oväntad källa till bränder. Om lager av fett från matlagning samlats i filtret i fläkten kan en eld på spisen snabbt förvärras, och om man har riktig otur kan den sprida sig till andra delar av huset via fläktkanalen, vilket kan leda till en stor brand, säger Josefin Hamilton, ansvarig för skadeförebyggande arbete på Försäkringsbolaget If.

Det är därför viktigt att rengöra spisen och fläkten ofta, att rengöra kontinuerligt innebär minskad risk för spisbränder. Förra vintern var det en av fem bränder som startade i köket. Tänk på att inte lämna spisen utan uppsikt och att ha uppsikt över lättantändliga saker nära spisen.

– Om det börja brinna ska man ta sig ut snabbt, och stänga dörren efter sig. Man ska inte dröja sig kvar och försöka samla ihop tillhörigheter eller börja med att ringa räddningstjänsten. Rädda, varna, larma, släcka. I den ordningen ska man gå till väga, säger Josefin Hamilton på If.

De allra flesta bränderna sker dock på nyår. 1 januari och 31 december anmäls 81 samtal om bränder. Det är även ett dygn som SOS Alarm får hantera en stor mängd andra samtal kring händelser av polisiär art eller skador.