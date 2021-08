Bokningsläget fortsatt starkt till Arlanda

Det internationella flyget till och från Arlanda fortsätter sin återhämtning enligt Stockholms handelskammare.

Bokningsläget för internationellt flyg till och från Arlanda uppges nu vara på hälften av nivåerna för 2019 enligt Stockholms handelskammare.

– Utvecklingen understryker att flyget är ett oerhört effektivt sätt att överbrygga stora avstånd och att det i grunden finns en stor efterfrågan. Nu går det stabilt uppåt i takt med att förutsättningarna att resa förbättras med lättade restriktioner och utbudet på linjer återkommer, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

Bokningsläget är just nu klart över nivåerna för 2020, siffror som kommer från internationella flygorganisationen IATA:s bokningssystem. Under det senaste halvåret har drygt 96 000 resor bokats till Arlanda under augusti, 84 700 av dessa bokades under maj, juni och juli.

– Människors önskan att resa och uppleva världen finns kvar trots att pandemin dramatiskt försämrat möjligheterna till det och dessutom stängt ner stora delar av utbudet. När det nu sakta återkommer så följer resandevolymerna med, säger Carl Bergkvist.

Till normala nivåer är det fortsatt långt men det finns tecken på att flygandet till Arlanda fortsätter under hösten.

– Det talar starkt för att föreställningen att det går att lägga ned Bromma flygplats är förhastad och felaktig. När flyget återgår till tidigare nivåer, vilket kan ske relativt snart, kommer Sverige behöva huvudstadsregionens flygkapacitet, säger Carl Bergkvist.