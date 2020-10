Bilar krockade på Västra bangatan

Två bilar krockade i korsningen Nymärstagatan Västrabangatan under eftermiddagen.

Under eftermiddagen krockade två bilar i korsningen Nymärstagatan/Västra Bangatan. Trafiken påverkades under en stund i båda riktningarna tills bärgare kom till platsen. Skadeläget är oklart. Enligt uppgift till märsta.nu har trafikljuset i korsningen varit ur funktion under dagen på grund av ett strömavbrott.