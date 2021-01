Besvärligt på vägarna när snön vräker ner

Snön vräker in över kommunen och det är halkvarningar utfärdat för samtliga större vägar.

SMHI har varnat för snöfall som kan falla kraftigt under några timmar under måndagen. Det är en klass 1-varning och så mycket som en decimeter snö kan falla. Det finns risk för problem i eftermiddagstrafiken då man ska till och från arbete. Trafikverket har varnat för halkrisk på E4:an norr om Väsby, väg 263 förbi Garnsviken och väg 255 norr om Tullen. Snö väntas i kommunen fram till klockan 19 på måndagen. Därefter ligger den kvar resten av veckan och det blir rejält kyligt framåt helgen med temperaturer under -10 grader.