Besvärligt läge i trafiken

Med anledning av snöovädret som dragit in över kommunen och länet är det besvärligt läge i vägtrafiken.

Trafikverket har varnat för besvärligt läge på samtliga större vägar i kommunen, det är risk för modd och hala vägbanor. E4:an och väg 263 är listade som besvärliga vägar just nu under förmiddagen. Inga olyckor hade rapporterats in vid 10-tiden inom kommunen men runt om i länet är det flera olyckor. Polisen uppger att olyckorna bedöms bero på den just nu rådande väderleken och att bilister inte tar hänsyn till väglaget.