Barnfamiljer får extra bostadstillägg

Familjer med bostadsbidrag får ett extra tillägg: - I många av familjerna i vår kommun har en löntagare blivit av med jobbet, säger oppositionsrådet Marie Axelsson (S).

Regeringen har fattat beslut om ett extra bostadstillägg till barnfamiljer med bostadsbidrag. Bidraget ska betalas ut med ett belopp som motsvarar 25 procent av det preliminära bostadsbidraget. Enligt ett pressmeddelande från Socialdemokraterna innebär det att en barnfamilj kan få upp till 1325 kronor per månad. Lagändringen väntas träda i kraft 1:a juni och pågår under perioden juli-december 2020.

– I många av familjerna i vår kommun har en löntagare blivit av med jobbet. Trots det måste fortfarande hyran in, mat ska köpas och räkningar ska betalas. Det här tilläggsbidraget gör livet lite lättare för många av våra barnfamiljer, kommenterar oppositionsrådet Marie Axelsson (S)