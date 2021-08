Barn och ungdomar trängs undan för vaccineringen

Sigtuna kommun hyr ut Vikingahallen för vaccinering för 12800 kronor i veckan, samtidigt trängs barn och unga undan till och med 29:e oktober: - Kommunen har förlängt utan att ens rådfråga oss som ledare, säger en uppgiftslämnare inom Skånela IF till märsta.nu

Under stora delar av pandemin har barn och unga drabbats av restriktioner kopplade till att minska smittspridning, det har haft stora effekter på barn och ungas motion. Något som föreningsliv, ledare och förbund är överens om. Nu drabbas barn och unga i kommunen igen, detta med anledning av att Vikingahallen används som vaccinationscentral.

– Det skulle vara avslutat till vecka 34 men nu har vi fått besked att det förlängs till 29:e oktober. Någon på kommunen har fattat beslutet utan att ens informera Skånela IF och tagit reda på hur mycket verksamhet som är inbokat, säger en ledare inom Skånela IF som vill vara anonym.

Flyttar träningar och matcher

Med kort varsel har nu Skånela IF fått flytta runt träningar och matcher till andra hallar i kommunen. Något som inte är optimalt enligt ledaren eftersom man nu tar tider av annan idrott som finns i andra delar av kommunen.

– Varför kan man inte förlägga vaccineringen till andra platser som uppfyller kraven, det finns lediga kommunala lokaler och även XPO står ju relativt tomt, uppger ledaren.

Hyr ut för nästan 13 000 i veckan

Samtidigt som träningar, matcher och andra aktiviteter för barn och ungdomar ställs in eller flyttas så får kommunen 12 800 kronor i veckan av Ally som utför vaccinationen i Vikingahallen.

– Vi arbetar med denna fråga och undersöker olika förslag och möjligheter för att hitta en så bra lösning som möjligt för lokalisering av vaccinationscentral i vår kommun.

Skulle det vara så att vi ett hittar bättre alternativ än Vikingahallen ber vi att få återkomma närmsta dagarna, skriver Anna Jernberg Carlsson, pressansvarig i Sigtuna kommun, i ett mail till märsta.nu

Vaccincentral var högprioritering

Jernberg Carlsson menar att det var högprioriterat med en vaccinationscentral i Märsta under pandemins värsta skede och att det var ett kommunövergripande beslut.

– Under den processen vägdes såväl för- som nackdelar in för olika lokaler och barnrättsperspektivet fanns givetvis med. Under hela tiden har vi informerat kommunens berörda föreningar när information funnits att delge.

Fanns inte så mycket verksamhet i början

Jernberg Carlsson poängterar att när vaccineringen påbörjades så nyttjades inte Vikingahallen till fullt på grund av restriktioner kring inomhusträning. Det är även bara B-hallen som används för vaccineringen och A-hallen kan användas.

– Nu är situationen en annan och vi har förståelse för att det är kännbart för några av våra föreningar när Vikingahallen inte finns tillgänglig just nu, och vi har i möjligaste mån försökt behandla alla så rättvist som möjligt och erbjudit träning i andra lokaler. Men som sagt, vi arbetar med frågan.

Även Arlandagymnasiet drabbas

Även på Arlandagymnasier berörs ungdomar av nedsänkningen av B-hallen. Där har skolledningen fått ändra om i undervisningen och man planera utifrån förutsättningarna, enligt Jimmy Karlsson, lärare i Handboll på Arlandagymnasiets NIU.

– Det innebär bland annat att vi kommer behöva ha mer teoretiska delar. De praktiska delarna som finns med i kursplanen men som inte går att genomföra i och med brist på lokal, går att ta igen senare. Men det bygger såklart på att den här lösningen med B-hallen som vaccinationscentral inte blir alltför långvarig.