Bara Terminal 5 öppet

Swedavia meddelar att all flygtrafik på Arlanda flyttats till Terminal 5.

All flygtrafik som skulle gått från Terminal 2, 3 och 4 har temporärt flyttats till Terminal 5 enligt Swedavia. Säkerhetskontroll 5D är också stängd och all säkerhetskontroll sker på 5F. Bagagehanteringen sker också på Terminal 5, alltså i samband med hämtning.

– Just nu finns ett begränsat utbud av restauranger, butiker och service öppet på flygplatsen. De enheter som har öppet har sina tider anpassade efter flygens avgångar, uppger Swedavia.