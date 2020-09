Bara sju nya coronafall på två veckor

Folkhälsomyndigheten har slutat redovisa siffror för covid-19-smitta när de är färre än 15 per kommun. märsta.nu kan visa hur många som smittats de senaste två veckorna.

Covid-19-fall som understiger 15 på kommunnivå redovisas inte av Folkhälsomyndigheten. Därav kunde märsta.nu inte visa några siffror i torsdags för Sigtuna kommun. Men siffror som Newsworthy tagit del av visar på två fall för vecka 36 och endast sju fall för vecka 35 och 36.

För hela länet har det rapporterats in 494 nya fall de senaste två veckorna vilket är en minskning med 36 procent. Antalet nya fall i Sigtuna var 14 per 100 000 invånare. Om Sigtuna var ett ”land” skulle vi få grönt ljus för resor inom EU. Värst drabbat i länet är Vallentuna med 38 nya fall per 100 000 invånare. Grannkommunen Upplands-Bro är tia med 20 nya fall per 100 000 invånare.