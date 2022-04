Axelsson Zomi till Kärra

Förre skånelaiten Gracia Axelsson Zomi som spelat i Boden den gångna säsongen har gjort klart med Kärra som degraderades från SHE.

Det blir besök för Gracia Axelsson Zomi i Vikingahallen igen, de två senaste säsongerna har hon varit i Boden som spelat både SHE och Damallsvenskan. Den gångna säsongen spelade Boden i Damallsvenskan är de slutade i mitten av tabellen. Kärra HF som ramlade ur SHE så det blir inte spel i landets högsta serie för 22-åringen.

– I Gracia får vi en mycket explosiv och placeringssäker målvakt, som vi haft ögonen på länge och samtalat med under åren. Det fanns en stor vilja hos Gracia, trots anbud från flera andra elitföreningar att komma till Kärra HH, skriver Kärra på sin hemsida.