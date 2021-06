Äventyrsgolfen invigdes på torsdagen i Sigtuna stad av bland annat Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst: - Vi har diskuterat olika sätt att försöka få in historiska inslag i stadsbilden i Sigtuna stad och det Sigtuna IF nu gjort på äventyrsgolfbanan är ett utmärkt exempel på hur man kan göra det på ett roligt och pedagogiskt sätt, säger Holst.

Som en del av utvecklingen av strandpromenaden har en äventyrsgolf byggts under våren, på torsdagen var det invigning. Borgmästarängen står sedan förra året klar och har möjliggjort för aktivitet i ett område av Sigtuna som upplevdes som otryggt och folktomt. Äventyrsgolfen väntas locka tusentals både från kommunen och utifrån till strandpromenaden.

– Det är imponerande att se hur bra Sigtuna IF fått till den så fint ombyggda minigolfbanan med Sigtuna-specifika banor. Den är ett utmärkt komplement till det kommunen gjort på Borgmästarängen och arbetar med längs Strandpromenaden, säger Olov Holst.

Olov Holst berättar vidare att man diskuterat olika sätt att försöka få in historiska inslag i stadsbilden i Sigtuna stad och det Sigtuna IF gjort med äventyrsgolfbanan är ett utmärkt exempel menar han. Upplägget mellan kommunen och Sigtuna IF är att Sigtuna IF arrenderar banan, man har också bekostat äventyrsgolfen själva medan kommunen stått för infrastruktur, parkbänkar och liknande.