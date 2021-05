Även Apollo startar med chartern

Apollo kommer till helgen att starta upp chartersäsongen.

märsta.nu har tidigare rapporterat om Ving och Tui som startar chartern från Arlanda. Nu meddelar Apollo att de har tre avgångar från Arlanda med start 15:e maj.

– Bokningstrenden är just nu starkt positivt, vi bokar mer än dubbelt så många passagerare per dag just nu än vad vi gjorde för två veckor sedan och trenden fortsätter uppåt ser det ut som, troligtvis allt eftersom vaccinering rullar på, säger Nina Hornewall, kommersiell direktör Apollo.

I slutet av maj och under juni kommer fler resmål till Grekland att lanseras, det rör sig inte bara från Arlanda.

– Vi har utvecklat resevillkoren och ökat tryggheten och flexibiliteten för kunderna i det vi kallar för det ”trygga valet”. Det ska gå lätt att boka och lika lätt avboka och kan man av något skäl inte resa betalar Apollo alltid snabbt tillbaka kundens pengar, fortsätter Nina Hornewall.

Apollo gick under april ut med att man säljer sitt flygbolag Novair till Jet Nordic Group. Novair hade innan pandemin bröt ut 240 000 resenärer per år, 120 anställda och två flygplan av typen Airbus 321 Neo.