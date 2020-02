Åtta rymde från Migrationsverket

Under natten skedde en rymning från Migrationsverket i Märsta.

Åtta personer rymde från Migrationsverket under natten. En person återfanns senare rapporterar SVT Stockholm. Migrationsverkets presschef Per EK säger till SVT att man ska titta på hur det kunde ske. Det är inte första gången en rymning sker från Migrationsverket i Märsta.

– De gjorde hål i en ventilationslucka i en förvarstagens rum, sen gjorde de hål väggen med ett sågliknande verktyg. Efter det har de tagit sig ut från förvaret genom att knyta ihop flera lakan, säger Per Ek till SVT Stockholm

Polisen söker efter de sju som fortfarande är på fri fot. En ambulans kom till Migrationsverket vid 1-tiden i natt i ett annat ärende och upptäckte rymningen.

– Det sker rymningar då och då, men inte exakt så här. Det här är ett förvar och inte ett fängelse. Men i det här fallet har vi inte lyckats, fortsätter Per Ek.