Återvinningen ökar på Black Friday

Det är ett ökat omlopp av förpackningar under coronapandemin och nu till Black Friday väntas en ökning av förpackningarna.

En 30-procentig ökning av paket väntas under Black Friday som är nu på fredag aviserar PostNord. Förpacknings- och tidningsinsamlingen har förberett sig för att fler även kommer att återvinna:

– Vi tycker givetvis att det är bra att så många återvinner även under pandemin. Genom återvinning värnar vi om miljön och varje insamlad förpackning gör skillnad. Men ökade mängder och förändrade beteendemönster innebär också utmaningar för oss. Totalt sett under året har vi sett en ökning med 10-15 procent fler förpackningar i våra flöden, och inför Black Friday och julhelgerna väntar vi oss en ännu större ökning, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.

I kommunen finns det ett flertal insamlingsplatser i både Sigtuna, Märsta, Valsta och Rosersberg. Den populära insamlingen i Märsta Centrum togs dock nyligen bort på grund av misskötsel. Förpacknings- och tidningsinsamlingen uppmanar allmänhet även att anmäla fulla behållare eller stationer som behöver städas till deras hemsida.